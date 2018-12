Der Fall hatte in ganz Spanien für Aufsehen gesorgt und zu Massendemonstrationen geführt. Fünf junge Männer sollen am Rande des berühmten Stiertreibens in Pamplona im Jahr 2016 eine 18-jährige gleich mehrfach vergewaltigt haben. Die Männer sollen das auf Video dokumentiert und damit geprahlt haben. In einem ersten Prozess in Pamplona wurden die Männer wegen sexuellen Missbrauchs zu Haftstrafen von jeweils neun Jahren verurteilt. Nach Meinung vieler Spanier, die gegen das Urteil protestierten, eine viel zu milde Strafe. Auch die Urteilsbegründung erboste die Kritiker: Denn „sexueller Missbrauch" bedeutet nach spanischem Recht im Gegensatz zum "sexuellen Angriff", dass keine Gewalt oder Einschüchterung vorlag. Die Staatsanwaltschaft hatte fast 23 Jahre Haft wegen Vergewaltigung beantragt. Jetzt hat ein spanisches Regionalgericht das umstrittene Urteil bestätigt und damit auch die Einschätzung geteilt, dass bei dem Vorfall keine Gewalt vorlag. Das neue Urteil dürfte die Diskussion darum, wo einvernehmlicher Sex endet, weiter befeuern. Auch erneute Demonstrationen sind möglich. Der Fall könnte jetzt vor dem Obersten spanischen Gericht landen.