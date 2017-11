In Kenias Hauptstadt Nairobi ist es am Montag zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Regierung und der Opposition gekommen. Dabei wurden unter anderem auch einige Personen verletzt. Kenias Oberster Gerichtshof hat die Wiederwahl von Kenyatta zum Präsidenten für rechtmäßig erklärt. Die Richter wiesen zwei Anfechtungsklagen zurück und ebneten damit am Montag den Weg für seine Vereidigung am 28. November. Hier die Stimmen von einigen Anwohnern der Hauptstadt Nairobi: "Ich bin so glücklich, dass das Land wenigstens das bekommen hat, was es wirklich wollte. Tatsächlich waren die Wahlen frei und fair. Unser Präsident wurde von den Menschen hier gewählt." "Alles in allem ist es gut für das Land. Denn schließlich haben wir nun endlich einen Präsidenten. Wir waren eine ganze Weile in einem Zustand, in dem wir nicht wussten, wo wir stehen, aber es ist gut, dass es nun endlich einen Präsidenten gibt." Oppositionsführer Odinga hingegen kritisierte die Entscheidung. Sie sei keine Überraschung und unter Zwang gefallen. Belege dafür lieferte er jedoch nicht. Er bekräftigte, dass sein Bündnis die Regierung unter Kenyatta nicht anerkenne. Denn seine Position habe sich auch durch das Gerichtsurteil nicht geändert. Der Oberste Gerichtshof hatte die erste Wahl am 8. August wegen Unregelmäßigkeiten für ungültig erklärt. Die Wiederholung am 26. Oktober gewann Kenyatta mit 98 Prozent der Stimmen, weil die Opposition die Abstimmung boykottierte. Der Konflikt zwischen Regierung und Opposition hält also weiter an und ein baldiges Ende der schwersten politischen Krise seit einem Jahrzehnt in Ostafrikas reichstem Land bleibt damit unwahrscheinlich.