Eigentlich sollten in diesem Herbst die Fällarbeiten im Hambacher Forst beginnen, doch daraus wird vorerst nichts. Denn am Freitag hat das Oberverwaltungsgericht von Nordrhein-Westfalen dem Stromkonzern RWE die Rodung untersagt. Hintergrund ist eine laufende Klage der Umweltschutzorganisation BUND an Verwaltungsgericht Köln gegen den Hauptbetriebsplan des Tagebaus. In diesem Verfahren müsse erst ein Urteil gesprochen werden. So müsse etwa geklärt werden, ob der Wald wegen des Vorkommens seltener Fledermausarten besonderen Schutz genieße. Deshalb sei es nicht gerechtfertigt, durch die Rodung des Hambacher Forsts vollendete Tatsachen zu schaffen, so die Richter. Martin Kaiser von der Umweltschutzorganisation Greenpeace begrüßte die Entscheidung: O-TON MARTIN KAISER, GREENPEACE: "Das ist ein guter Tag für den Schutz der Natur und des Klimas. Und auch ein Meilenstein für die Antikohlebewegung." RWE teilte mit, die Gerichtsentscheidung habe erhebliche Konsequenzen. Pro Jahr entstehe ein wirtschaftlicher Schaden von über 100 Millionen Euro. Die Bagger müssten schlussendlich die Abbauarbeiten einstellen. Der Ministerpräsident von NRW von Armin Laschet appellierte an beide Seiten, einen Kompromiss zu finden. O-TON ARMIN LASCHET, MINISTERPRÄSIDENT NRW: "Mir geht es trotzdem drum, dass alle Akteure gemeinsam zu überlegen, wie finden wir Lösungen, Energieversorgung zu sichern und gleichzeitig Umweltschutz möglich zu machen." Der Stromkonzern RWE steht seit Jahren wegen der Braunkohleverstromung in der Kritik, weil dadurch extrem viel CO2 freigesetzt wird. Um die Abholzung des Hambacher Forstes zu verhindern hatten Umweltschützer Baumhäuser und Barrikaden errichtet. In den vergangenen Wochen hatte die Polizei das Gebiet mit einem Großaufgebot geräumt.