Dicke Luft und Diesel-Probleme: Die Stadt Frankfurt am Main muss einem Gerichtsurteil zufolge mit einem Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge für bessere Luft sorgen. Der vom Land Hessen eingereichte Luftreinhalteplan müsse ein Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge der Norm Euro 4 und älter sowie für Benziner der Norm Euro 1 und 2 ab Februar 2019 enthalten. Für Euro-5-Diesel solle ein Fahrverbot ab September 2019 gelten, entschied das Verwaltungsgericht Wiesbaden am Mittwoch. "Das Fahrverbot ist notwendig, weil alle übrigen vom Land in Betracht gezogenen Maßnahmen nicht zu einer wirksamen Reduzierung der Stickstoffdioxid-Emissionen in angemessener Zeit führen", erklärte Verwaltungsrichter Rolf Hartmann. Geklagt hatte die Umweltorganisation "Deutsche Umwelthilfe", die in insgesamt 28 Städten in Deutschland auf die Einhaltung des seit 2010 geltenden Grenzwertes für Stickstoffdioxid (NO2) von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft klagt. Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, sagte dazu am Mittwoch in Wiesbaden: O-Ton: "Ich hoffe eigentlich sehr viel stärker darauf, dass Hessen versteht, wie ernst die EU und wie ernst die Gerichte das Thema Luftreinhaltung nehmen und dass eben Artikel fünf des Grundgesetzes, Schutz des Lebens und das Recht auf körperliche Unversehrtheit, höher zu werten sind als die Profitinteressen einiger weniger Dieselkonzerne, die seit 20 Jahren durch betrügerische Abgasreinigung Milliarden verdient haben und denen man bis heute nicht auflegt, auferlegt, diesen Schaden zu beseitigen." Benjamin Stephan, Verkehrsexperte der Umweltschutzorganisation "Greenpeace", sagte nach der Urteilsverkündung: O-Ton: "Denn die Maßnahmen, die als große Maßnahme präsentiert wurden, sind gar nicht in der Kontrolle - wie die Hardware Nachrüstung, die auch Entlastung bringen würde. Das ist aber eine Sache, die die Bundesregierung und der Verkehrsminister Scheuer blockiert. Und so blieb jetzt gar nichts anderes übrig, als dass der Richter Fahrverbote anordnen musste." Auch Stuttgart und Aachen wurden bereits gerichtlich zu Fahrverboten verpflichtet. Hamburg führte solche Fahrverbote als erste Großstadt freiwillig ein, nachdem das Bundesverwaltungsgericht im Februar den Weg für Dieselfahrverbote freigemacht hatte.