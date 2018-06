Der Start ist geglückt - Um kurz nach 13.00 Uhr deutscher Zeit hob die Sojus-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan in Richtung Internationale Raumstation ISS ab. An Bord auch der deutsche Astronaut Alexander Gerst, der von August an das Kommando über die ISS und die fünfköpfige Besatzung führt. Als erster Deutscher überhaupt. Schon im Jahr 2014 hatte Gerst rund sechs Monate als Bordingenieur auf der ISS verbracht. Mit Gerst flogen am Mittwoch auch der Russe Sergej Prokopiew und die amerikanische Ärztin Serena Aunòn-Chancellor zur Internationalen Raumstation. Die Stimmung vor dem Start der Sojus-Rakete war augenscheinlich gelöst. Die Raumfahrer lachten und winkten, ihre Daumen zeigten nach oben. Am Vormittag hatten sie sich in Baikonur noch von ihren Familien und Freunden verabschiedet. Zum Schutz vor Infektionen mussten Gerst und Co allerdings hinter einer Glasscheibe bleiben. Der Flug zur ISS wird etwa zwei Tage dauern. An Bord wird der promovierte Geophysiker Gerst viel zu tun haben. Teil der Mission sind etwa 300 Experimente. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte Gerst vor dem Start alles Gute gewünscht. Natürlich werde auch sie alle Nachrichten von "Astro-Alex" aufmerksam verfolgen, sagte Merkel. Unter dem Namen "Astro-Alex" ist Gerst auf Twitter aktiv.