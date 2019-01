Die Bundesregierung hat höhere Sozialleistungen für Geringverdiener mit Kindern auf den Weg gebracht. Das Kabinett billigte am Mittwoch ein Gesetzesvorhaben, das den sogenannten Kinderzuschlag sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe verbessern soll. Die Kosten für die Jahre 2019 bis 2021 summieren sich auf rund 1,5 Milliarden Euro für Bund, Länder und Gemeinden. Der Großteil der Kosten entfällt auf den Kinderzuschlag. Diesen erhalten erwerbstätige Eltern, deren Einkommen für den Unterhalt der Kinder nicht ausreicht. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil präsentierten das sogenannte Starke-Familien-Gesetz am Mittwoch in einem Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus im Berliner Stadtteil Wedding: "Und wir wollen, dass gerade die, die jeden Tag aufstehen und arbeiten gehen, die ein geringes Einkommen haben und aufgrund ihrer Kinder in finanzielle Nöte kommen, eine bessere Unterstützung bekommen und erhalten. Und deswegen haben wir gesagt, der Zuschlag, den es gibt zum Kindergeld in Abhängigkeit des Einkommens, soll so verändert werden, dass er erhöht, vereinfacht und für mehr Menschen zugänglich gemacht wird." Der Höchstbetrag des Kinderzuschlages wird vom 1. Juli 2019 bis Ende 2020 auf 185 Euro monatlich statt bisher 170 Euro angehoben. Beim Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder aus Geringverdiener- oder Hartz-IV-Familien soll unter anderem der eigene Kostenanteil für Schulessen und für die Schülertickets wegfallen. Davon würden viele Familien etwas haben, sagte Heil: "Wer bekommt das alles? Das Bildungs- und Teilhabepaket wird für diejenigen zur Verfügung stehen, die entweder im SGB II, also in der sozialen Grundsicherung sind und Kinder haben, aber nicht nur für die, sondern auch für alle, die im Kinderzuschlag sind, dieser Kreis wird massiv ausgeweitet, und für alle, die Wohngeld in Deutschland beziehen. Das heißt, wir erreichen einen wirklich großen Kreis auch von Geringverdienern. Ich kann grob sagen, unterhalb von 2000 Euro brutto ungefähr gibt es die Chance, da ranzukommen." Doch es gibt auch Kritik, zum Beispiel vom Deutschen Kinderschutzbund: Die Beantragung sei zu kompliziert, die Leistungen würden auch künftig nur einen geringen Teil der Menschen erreichen, die eigentlich einen Anspruch darauf hätten.