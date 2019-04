Am Dienstag wird in Israel ein neues Parlament gewählt. Sicherheitskräfte, die an diesem Tag wegen ihres Dienstes nicht an die Wahlurnen können, durften schon am Montag ihre Stimme abgeben. Für die anderen Bürger gilt noch etwas länger die Frage: Wen wählen? Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, seinen schärfsten Konkurrenten Benjamin Gantz mit seiner neuen Partei "Blau-Weiß" oder vielleicht doch jemand ganz anderen? Wählerinnen und Wähler berichten von ihrer Stimmung kurz vor der Wahl: Vom musizierenden Künstlerpaar aus einer Siedlung im Westjordanland über die hippe PR-Managerin aus Tel Aviv bis zum Taxifahrer in Jerusalem. Eine Fahrt durch ein gespaltenes Land. "Ich bin Hezi Levy, 60 Jahre alt und Taxifahrer in Jerusalem. Ich werde für Bibi Netanjahu und seinen Likud stimmen. Mir geht es um die Sicherheit im Land, unser Eintreten für die Welt und eine hervorragende Wirtschaft. Und das wichtigste ist, dass die Linken nicht an die Macht kommen: Gott bewahre." Der Farmer Moshe Fine, der seine Felder an der Grenze zum Libanon bestellt, dürfte da wohl heftig widersprechen. Der 72-Jährige setzt große Hoffnungen auf "Blau-Weiß". "Von Bibi habe ich mich abgewendet, unter ihm ist das Wort "links" zum Schimpfwort geworden. Aber Bibi, denk an unsere Geschichte. Die Linken haben den Staat Israel gegründet." Ayelet Noff, Gründerin der PR-Firma Blonde 2.0, gefällt, dass "Blau-Weiß" der Korruption den Kampf angesagt hat. Gegen Netanjahu laufen gleich drei Ermittlungsverfahren, auch wenn der Premier alle Vorwürfe zurückweist. "Wir sind eine Nation von Start-Ups und trotzdem liegt der politische Fokus meist auf der Korruption. Wieviele Flaschen Wein hat Bibi getrunken und wie viele seine Frau, welche Geschenke hat er angenommen? Ich will, dass man sich wieder auf die Wirtschaft konzentriert, auf Technologie und Unternehmertum." Das moderne High-Tech-Israel scheint in der Siedlung Itamar im Westjordanland ganz weit weg. Tal Koushner, die hier wohnt, wählt für besetzte Palästinensergebiet ganz bewusst den biblischen Namen Samaria. Für die Wahl liebäugelt sie mit einem ultrarechten Libertären, der für die Legalisierung von Cannabis eintritt. "Ich bin 31 Jahre halt und habe vier Kinder, ich bin Künstlerin und Fotografin und ich glaube, dieses Mal werde ich Moshe Feiglin wählen. Ich möchte nicht, dass mich jemand aus meinem Haus wirft. was könnte gut daran sein, mich und meine vier Kinder auf die Straße zu setzen?" Und dann gibt es noch jene, die aus Enttäuschung überhaupt nicht wissen, ob sie zur Wahl gehen sollen. Aus Protest gegen ein 2018 erlassenes Gesetz, das nur jüdischen Bürgern das Recht auf nationale Selbstbestimmung einräumt, haben junge arabische Israelis zum Wahlboykott aufgerufen. Mohammed Massalha, Besitzer eines Kaffeeladens, wird diesem Aufruf nicht folgen, auch wenn er mit den meisten Parteien nicht zufrieden ist. "Ich werde wahrscheinlich Ahmed Tibi und seine Haddash-Partei wählen, die erscheinen mir ganz gut. Ich hoffe, das die arabisch-israelischen Kandidaten mindestens 14 bis 15 Mandate erringen", denn wir sehen, dass der rechte Flügel in Israel immer stärker wird." Von den rund neun Millionen Israelis sind knapp zwei Millionen arabischer Abstammung. Beobachter schätzen, dass an der Wahl am Dienstag nur die Hälfte von ihnen teilnehmen wird. 2015 waren noch 64 Prozent der arabischstämmigen Israelis abgestimmt.