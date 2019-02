Die gespannte Lage in Venezuela hält vorerst an. Am Samstag demonstierten Zehntausende gegen den Präsidenten Maduro, dem sie vorwerfen sein Amt diktatorisch zu führen und die Wirtschaft des Landes ruiniert zu haben. Die Opposition um den selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaido fordert von Maduro zurückzutreten oder demokratische Präsidentschaftswahlen zu ermöglichen. "Ich bin hier für die Demokratie und Freiheit in unserem Land, ich bin in einer Demokratie geboren und werde in einer Demokratie sterben. Dies ist für die Jugend, die eine Zukunft in Sicherheit und Wohlstand verdient hat." Auch Maduro und seine Anhänger gingen am Samstag in Caracas auf die Straße. Bei einer Kundgebung zum Gedenken der Amtsübernahme von seinem Vorgänger Hugo Chavez kündigte Maduro an, die Parlamentswahlen von 2010 auf 2019 vorziehen zu wollen. Neuwahlen der Nationalversammlung auszurufen, statt zurückzutreten wird von der Opposition allerdings als Provokation bewertet. Zuvor hatte ein General der Luftwaffe, General Francisco Yanez, erklärt, Juan Guaido als Präsidenten anzuerkennen, und sagte, 90 Prozent der venezolanischen Streitkräfte ständen nicht mehr hinter Maduro. Yanez ist allerdings der erste General, der sich öffentlich gegen Maduro stellt. Da sich Maduro auch international immer stärkerem Druck ausgesetzt sieht, ist die Unterstützung des Militärs für ihn ausschlaggebend. Maduros Gegner gingen am Samstag in mehreren Städten in Venezuela auf die Straße und auch im Ausland forderten Exilvenezolaner lautstark Maduros Rückzug. Etwa in Madrid, Bogota, Buenos Aires oder wie hier, in Perus Hauptstadt Lima. "Wir kämpfen für ein besseres Venezuela, wir Unterstützen diesen Kampf aus der Ferne, so dass unsere Leute in Venezuela wissen, dass wir hier sind, wir kommen friedlich zusammen, damit wir bald nach Venezuela zurückkehren können." Die USA haben die Übergangsregierung von Juan Guaido bereits am Freitag anerkannt. Mehrere Länder der EU, darunter auch Deutschland, wollen am kommenden Montag über ihr Vorgehen entscheiden.