Fragestunde ins Weltall: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat am Montag das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)bei Oberpfaffenhofen besucht und sich dort mithilfe einer Live-Schalte zur Internationalen Raumstation ISS mit Astronaut Alexander Gerst unterhalten - über viele Kilometer hinweg. Gerst sagte, die Menschen seien es sich schuldig, diese Umgebung im Weltall zu untersuchen, weil die Menschen ein Inselvolk seien. Kooperation unter den Menschen sei wichtig: O-Ton: "Wenn man sich das mal überlegt: Über 100.000 Menschen haben mit gebaut. Inzwischen sind tatsächlich schon Experimente von über 100 Ländern hier oben durchgeführt worden. Das ist verrückt, wenn man sich das vorstellt, was für eine tolle Zusammenarbeit das ist, das wir hier Dinge erleben können, die kein Land alleine könnte. Auch ein Land wie Deutschland könnte das alleine nicht durchführen, was wir hier oben schaffen. Und das ist natürlich eine tolle Sache und eine riesige Verantwortung und da freue ich mich drauf und ich versuche die Sache gut zu machen." Wirtschaftsminister Altmaier sagte, man habe im Bundeshaushalt 2018 die Mittel für die Raumfahrt um knapp 80 Millionen Euro erhöht: O-Ton: "Wir sind überzeugt, dass im Bereich von Raumfahrt und Raumforschung zum einen wichtige Innovationspotentiale gehoben werden können, dass gerade im Hinblick auf Digitalisierung, auf Künstliche Intelligenz, im Hinblick auf Robotik, der Weiterentwicklung der Raumfahrttechnologie eine entscheidende Bedeutung zukommt und: Ich bin entschlossen als Bundeswirtschaftsminister meinen Beitrag dazu zu leisten, dass Deutschland und die Europäische Union ihren Anteil an der Wertschöpfung an der Internationalen Raumfahrt in den nächsten Jahren nicht nur verteidigen, sondern erhöhen und ausbauen." Alexander Gerst befindet sich seit Juni für die ISS-Mission "Horizons" im All, die nicht zuletzt auf die Umgebung der Erde ausgerichtet ist. Gerst wird insgesamt sechs Monate für diese Mission den Weltraum erforschen.