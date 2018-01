Die Aussage des 28-jährigen Sergej W. vor dem Dortmunder Landgericht war mit Spannung erwartet worden. Am Montag gab er zu, für den Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund am 11. April 2017 verantwortlich gewesen zu sein. Es sei aber nicht seine Absicht gewesen, jemanden zu verletzten oder gar zu töten. Entsprechend habe er die Sprengvorrichtungen konzipiert, so der Angeklagte. Er habe lediglich dafür sorgen wollen, dass die Aktien des BVB an Wert verlieren. Er bedauere zutiefst, was er getan habe. Was die genauen Motiven seines Mandaten gewesen seien, müsste noch geklärt werden, sagte der Anwalt von Sergej W., Carl Heydenreich: "Ob das Habgier ist, das ist eine Frage. Er hat gesagt, dass er aus finanziellen Motiven gehandelt habe, er hat unter anderem auch gesagt, dass ihm seine Eltern, seine Familie sehr am Herzen liegen, und dass das möglicherweise einen Zusammenhang hat." Der Anwalt von Borussia Dortmund, Alfons Becker, beurteilte die Aussage des Angeklagten kritisch: "Das halte ich nicht für denkbar, das muss ich sagen, dass man in der Lage ist, eine solche Einrichtung so zu steuern, dass man sagen kann, also ich mache das Ganze nur, um Leute zu erschrecken, dann mir den Vorteil zu verschaffen, dass hier eine Kursentwicklung erfolgt, in seinem Sinne, das halte ich nicht für denkbar." Die Staatsanwaltschaft hat Sergej W. unter anderem wegen 28-fachen versuchten Mordes angeklagt. Bei dem Anschlag wurde BVB-Abwehrspieler Marc Bartra am Arm verletzt, ein Polizist erlitt ein Knalltrauma. Laut Anklage hatte der mutmaßliche Bombenleger vor dem Anschlag größere Summen auf einen fallenden Kurs der BVB-Aktie gesetzt. Er war zehn Tage nach der Tat festgenommen worden.