Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in Berlin erklärt, er wolle Verbesserungen in der Pflege und bei der medizinischen Versorgung sowie die Entlastung von Beschäftigten bei den Kassenbeiträgen schnell umsetzen. Der CDU-Politiker kündigte dazu am Freitag im Bundestag drei Gesetzespakete an. Insbesondere bei der Pflege solle es ein höheres Niveau in mehrerer Hinsicht geben: ("Im ersten Paket, im ersten Projekt, in einem Sofortprogramm soll die Situation der Pflegekräfte in der Kranken- wie in der Altenpflege im Fokus stehen. Dabei geht's zum ersten um die Umsetzung beim Pflegeberufegesetz, das ja zum Ende der letzen Legislatur verabschiedet wurde. Ich habe gestern die Verordnung für die Ausbildung und die Prüfverfahren in die Ressortabstimmung, in die Verbändeanhörungen gegeben. Wir wollen jetzt schnell starten, um am Ende ein breitgefächertes Angebot von der Ausbildung zur Pflegehilfskraft, über die Pflegeberufe bis zur Akademisierung zu haben, um auch alle, die mit anpacken und helfen wollen, in der Pflege mit einbinden zu können.") Oppositionsvertreter kritisierten erneut Spahns Agieren und stellten seine Eignung als Minister infrage.