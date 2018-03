Mit Wasserwerfern geht die Polizei gegen die Studenten vor, die am Dienstag in Santiago auf die Straßen gegangen sind, um gegen eine umstrittene Gerichtsentscheidung zu protestieren. Die Verfassungsrichter kippten ein Gesetz, das es Universitäten in Chile verbieten sollte, zum eigenen Profit betrieben zu werden. Das Urteil bedeutet einen Rückschlag für von der ehemaligen Präsidentin Michelle Bachelet angestoßene Reforminitiativen zur Abschaffung von Studiengebühren. Eng war das Votum der Richter, mit einer 6:4-Entscheidung positionierten sie sich gegen den Vorstoß und folgten damit den Argumenten einer Gruppe privater Universitäten. Diese hielten das Gesetz der mitte-links Politikerin Bachelet für verfassungswidrig. Örtlichen Medien zufolge wurden mehr als ein Dutzend Demonstranten festgenommen. Die protestierenden Studenten führen auch an, dass die von Bachelet und ihrem konservativen Amtsnachfolger Sebastian Pinera verabschiedeten Maßnahmen nicht ausreichten, um die Hochschulbildung in ihrem Land bezüglich von Qualität und Zugangsmöglichkeiten zu verbessern.