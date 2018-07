BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**KEINE BESCHRÄNKUNGEN** Es soll eine Gipfel-Premiere werden: US-Präsident Donald Trump trifft am Montag in der finnischen Hauptstadt Helsinki mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen. Spitzenvertreter einiger westlicher Länder machten deutlich, dass sie befürchteten, Trump könnte dabei mit Putin Vereinbarungen treffen, die die westliche Allianz aufs Spiel setzen. Trump erklärte, er gehe mit niedrigen Erwartungen in das Treffen. Zuvor hatte der US-Präsident zur nächsten Verbalattacke ausgeholt. Trump bezeichnete die Europäische Union in einem Interview als einen Feind der USA. Er denke, man habe eine Menge Feinde. Die Europäische Union sei ein solcher Feind, mit Blick auf das, was sie den USA im Handel antue. Trump hatte der EU bereits am Freitag mit deutlichen Worten vorgeworfen, sein Land in Handelsfragen miserabel zu behandeln.