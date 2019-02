Wohin sie auch geht, der Brexit ist immer im Gepäck. Die britische Premierministern Theresa May wird auch am Rande des EU-Gipfeltreffens mit der Arabischen Liga in Scharm el-Scheich Gespräche mit anderen EU-Spitzenpolitikern darüber führen. Das teilte ein Sprecher im Vorfeld des Gipfels in dem ägyptischen Badeort mit. Am Sonntag traf May mit EU-Ratspräsident Donald Tusk zusammen. Der hatte bereits zuvor klar gemacht, dass es zum Thema Brexit, zumindest während dieser zwei Tage - keinen Durchbruch geben werde. Gleichzeitig erwägt die EU offenbar, den Brexit um zwei Jahre zu verschieben. Das haben britische Zeitungen berichtet. Demzufolge prüft May ihrerseits einen Aufschub, allerdings lediglich um zwei Monate. Ziel sei es, die Rücktritte von Ministern zu verhindern, die Forderungen nach einem Ausschluss eines ungeregelten Brexit Nachdruck verleihen wollten. Sollte May bis zum 12. März kein Abkommen erzielen, könnte die britische Regierung wohl formell eine Verschiebung beantragen. An dem Treffen zweitätigen Treffen in Scharm El-Scheich nahm auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teil. Auf der Agenda dieses ersten gemeinsamen Gipfels der Staats- und Regierungschefs von EU und Arabischer Liga standen die Themen wirtschaftliche Zusammenarbeit, Migration und der Anti-Terror-Kampf. Das Thema Brexit wird auch die Kanzlerin weiter begleiten: Am kommenden Mittwoch trifft sie auf den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Auch in Paris solle es da - wieder einmal - um den Austritt Großbritanniens aus der EU gehen.