Seit Dienstag ist es nun auch in Australien möglich: Diana Ribeiro hat ihre langjährige Partnerin Deanne hier in Melbourne offiziell geheiratet. 60 Gäste feierten das Paar, und Diana Ribeiro sagte: O-Ton: "Für mich ist Deanne schon immer meine Frau gewesen. Schon immer die Liebe meines Lebens. Das hat sich heute nicht geändert, es geht um Gleichstellung, wirklich, und dass es nun endlich legal ist in Australien." In Sydney wiederum gaben sich im eher kleinen Kreis Lisa and Kylie Caro das Ja-Wort. Beide sind Eltern einer einjährigen Tochter, wie Kylie sagte: O-Ton: "Ich hoffe, dass die Legalisierung unserer Ehe unserer Tochter sagt, dass wir im Land akzeptiert werden dafür, dass sie bei uns aufwächst. Dass die Gesellschaft nun akzeptiert, dass wir uns gegenseitig lieben. Dass wir verheiratet sein können wie jedes andere Paar auch. Australien ist das 26. Land der Erde, das die gleichgeschlechtliche Ehe anerkennt. Grundlage der Entscheidung des Parlamentes im Dezember war eine landesweite Briefumfrage, die eine sehr große Zustimmung zu diesem Schritt in der Bevölkerung des Landes deutlich gemacht hatte.