Roter Teppich für Greta Thunberg. Die 16-jährige Umweltaktivistin aus Schweden hat am Samstag in Berlin die Goldene Kamera entgegengenommen. Die Funke Mediengruppe honorierte damit ihr Engagement im Rahmen der "Fridays for Future"-Bewegung. Auch andere Gäste der Gala zeigten sich beeindruckt, so auch Pur-Sänger Hartmut Engler und Schauspieler Tom Wlaschiha: "Ich finde es absolut positiv, finde es auch schön, dass sie heute da ist. Wenn die Kids auf die Art und Weise ein Bewusstsein entwickeln, auch wenn ein paar Schulschwänzer dabei sein sollten, dann finde ich das nicht schlimm." "Vor ihr persönlich habe ich großen Respekt, weil sie ja diese Bewegung im Prinzip angefangen hat, auch alleine aus sich heraus, so wie ich das gelesen habe. Ich frage mich aber, ob es der Sache dienlich ist, wenn Hunderttausende Schüler freitags nicht zur Schule gehen." Die Schülerstreiks gelten als umstritten, da viele Schüler dafür Freitags dem Unterricht fernbleiben. Greta Thunberg selbst wollte den Auszeichnung in Berlin nicht annehmen, ohne die Leistung ihrer Mitstreiter zu unterstreichen: "Die Bewegung und Deutschland ist riesig. Ich denke, dass die Leute, die hinter mir stehen und das organisiert haben, dass sie Helden sind." Am Freitag hatte Greta Thunberg an den "Fridays for Future"-Protesten in Berlin teilgenommen und Klimaforschern in Potsdam einen Besuch abgestattet.