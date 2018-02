Goldener Ehrenbär für Willem Dafoe auf der Berlinale. Der 62-jährige wurde am Dienstagabend für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die Berlinale-Veranstalter begründeten den Preis für Dafoe vor allem mit der Vielfältigkeit seiner Rollen in 40 Jahren vor der Kamera. Der Preisträger selbst, zeigte sich geschmeichelt: "Ich bin ein bisschen beschämt und fühle mich geehrt. Danke, dass Sie alle gekommen seid. Hier sind viele Freunde von mir, aus den USA aber auch von hier. Ich bin noch nicht am Ende. Ich werde weiter Filme machen, ob ihr es mögt oder nicht." Dafoe wurde international für seine Rolle als Sergeant im Anti-Kriegs-Film "Platoon" bekannt. Unter anderem spielte er Jesus von Nazareth in "Die letzte Versuchung Christi" und den Bösewicht in "Spiderman". Auch in kleinen Produktionen übernahm er oft Nebenrollen, wenn er von den Projekten überzeugt war. Kino habe eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung, so Dafoe: "In einer Zeit, wo die sozialen Kontakte verloren gehen und wir in Abhängigkeit vom Internet und von bestimmten virtuellen Experimenten leben, kann uns das Kino wieder zusammenbringen." Eigentlich möge er es, älter zu werden, verriet Dafoe. Mit den Jahren habe er sogar mehr Angebote als früher. Für einen Preis für sein Lebenswerk fühle er sich aber eigentlich noch zu jung.