Der Hauptpreis bei den Filmfestspielen von Venedig geht in diesem Jahr an die Netflix-Produktion "Roma" des Regisseurs Alfonso Cuarón. Der Film erzählt die Geschichte einer mexikanischen Familie in den Siebzigerjahren. Bei einem Festival, bei dem nur einer der 21 nominierten Filme von einer Frau inszeniert wurde, war "Roma" dabei einer von mehreren, der sich auf weibliche Charaktere konzentrierte. Die spanischsprachige Produktion ist benannt nach dem Viertel in Mexiko-Stadt, in dem der Regisseur selbst aufgewachsen ist. Das in Schwarz-Weiß gedrehte Drama holt zum ersten mal einen Goldenen Löwen für Netflix und dürfte den Streaminganbieter damit auch bei Arthaus-Filme etablieren. DIRECTOR, ALFONSO CUARON "Man muss bedenken, dass dies ein Schwarzweiss-Film auf Spanisch und Mixtekisch ist, ohne bekannte Darsteller oder Stars. Der Film wird international sehr sehr stark gepushed, sowohl im Streaming, als auch für die Kinos. Nicht alle Produktionsfirmen trauen sich so etwas. Was ich an der aktuellen Entwicklung liebe, ist, dass sich die Branche im Sinne der Vielfalt öffnet. Denn 'Roma' ist zwar ein Film, zu dem Menschen universell einen Zugang finden können, der aber nicht das ist, was der Mainstream üblicherweise liefert." Der Große Preis der Jury ging an "The Favourite", ebenfalls mit einem starken Frauenfokus. Der deutsche Beitrag "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck ging leer aus.