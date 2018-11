Kollektiver Spaziergang der Angestellten von Google in New York. Und das gleiche Bild auch am Sitz von Google in Washington D.C. Tausende Google-Mitarbeiter haben aus Protest gegen Missstände wie Sexismus, Rassismus und Machtmissbrauch durch Führungskräfte am Donnerstag zeitweise die Arbeit niedergelegt. Nicht nur in den USA, sondern auch an Google-Standorten auf der ganzen Welt. Unter dem Hashtag #GoogleWalkout verabredeten sich die Mitarbeiter ihre Büros zu verlassen. "Um Frauen zu unterstüzen und dagegen zu protestieren wie das Unternehmen mit sexueller Belästigung umgeht." "Ich denke, dass soziale Verantwortung sehr wichtig ist für Technik-Unternehmen" Bei vielen Angestellten hat sich Frust aufgestaut, nachdem Medien über sexuelle Belästigung bei Google berichtet hatten. Dabei war auch der Umgang des Unternehmens mit den Vorwürfen kritisiert worden. Auf Transparenten machten die Demonstranten ihrem Ärger Luft. In einer ersten Stellungnahme hatte Google versichert, das Unternehmen fahre einen harten Kurs bei Fehlverhalten. Allein in den vergangenen zwei Jahren seien Dutzende Mitarbeiter wegen Anschuldigungen sexueller Belästigung entlassen worden. Die Anregungen der Beschäftigten seien sehr konstruktiv. Das Unternehmen werde versuchen, diese umzusetzen.