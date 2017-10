Grausiger Babyraub erschüttert Brasilien

Dass dieser kleine Erdenbürger so friedlich schlummert, kann die Polizistin Pamela Serao kaum fassen. Laut Berichten brasilianischer Medien ist das Baby auf grausige Weise ins Leben gerissen worden. Ein junges Paar soll das Kind aus dem Bauch seiner Mutter geraubt haben. Den Berichten zufolge lockten die beiden Tatverdächtigen die hochschwangere Frau in eine abgelegene Gegend nahe der Stadt Sao Sebastiao do Uatuma, töteten sie und schnitten ihr das Kind aus dem Leib. Bei der Polizei gestanden die Verdächtigen ihre unvorstellbare Tat. Sie habe ein Baby gewollt, sagt die 22-Jährige. Die Mutter zu töten sei aber nicht geplant gewesen. Dass das Neugeborene diese Tortur überlebt hat, grenzt nach Ansicht des behandelnden Arztes an ein Wunder. "Der Schnitt, der ausgeführt wurde, um an den Fötus zu kommen, war sehr gewaltsam. Viel zu groß und zu tief. Und das Kind war noch nicht soweit, um zur Welt zu kommen. Aber es hat es geschafft, Gott sei Dank." Die Großmutter besuchte das Kind im Krankenhaus. Eine Tante nahm den Kleinen später in Obhut.