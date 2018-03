Umweltschützer vom Greenpeace haben am Donnerstag eine Bohrinsel besetzt, die von Norwegen aus in die Arktis geschleppt werden sollte. Zwei Aktivisten auf der Plattform und zehn weitere in Booten auf dem Wasser seien an der Aktion beteiligt, sagte ein Greenpeace-Sprecher. Die Bohrinsel der Ölfirma Statoil war in einem Fjord an der norwegischen Westküste für Einsätze im Sommer vorbereitet worden. Sie sollte mindestens zwei Probebohrungen durchführen, teilte das Unternehmen mit.