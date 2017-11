Eine Mauer, die Einwanderer von den USA fernhalten soll. Doch die Liebe kann der Grenzwall zu Mexiko nicht aussperren. Hier im Gebiet zwischen dem mexikanischen Tijuana und dem kalifornischen San Diego haben sich am Samstag der Amerikaner Brian Houston und die Mexikanerin Evelia Reyes das Ja-Wort. Kurz vor der Zeremonie sprachen sie sich durch den Grenzzaun, dann öffneten Grenzschützer eines der Tore - für die Dauer einer Stunde. Genug Zeit, um die Ehe zu schließen - mitten auf der Grenzlinie. "Sie ist Mexikanerin, ich bin Amerikaner. Ich kann nicht einreisen und sie kann nicht in die USA kommen. Das hier ist die einzige Möglichkeit, dass wir uns sehen. Hoffentlich bekomme sie bald ein Visum, damit wir wieder zusammen sein können." Nach Angaben des Bräutigams bekommt seine Frau bisher keine Aufenthaltserlaubnis für die USA. Warum er nicht nach Mexiko einreisen kann oder will, hat er am Hochzeitstag nicht erklärt.