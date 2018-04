Im US-Bundesstaat Neu Mexiko ist die Grenze zu Mexiko weiter befestigt worden. In einem Abschnitt bei Santa Teresa hatten die Behörden am Montag begonnen, meterhohe Metallelemente aufzustellen. Damit würden strengere Anforderungen des Heimatschutzministeriums umgesetzt, teilte die Grenzschutzbehörde mit. In dem Grenzabschnitt waren demnach im letzten Jahr mehr als 25.000 Migranten ohne Dokumente aufgegriffen worden. Dazu wurden mehr als 15,5 Tonnen Marihuana und mehr als 63 Kilogramm Kokain sichergestellt. US-Präsident Donald Trump hatte Mexiko zuletzt vorgeworfen, so gut wie nichts gegen illegale Migranten zu tun, die in die USA gelangen wollten. Der Bau einer Mauer entlang der Grenze zu Mexiko war eine der zentralen Wahlkampfaussagen Trumps. Der Grenzabschnitt soll nun in den nächsten Monaten für umgerechnet etwa 59,5 Millionen Euro weiter gesichert werden.