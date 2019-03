Wer jetzt nicht mitmarschiert und handelt, dem wird der steigende Meeresspiegel bald nur noch das Schwimmen übrig lassen. Davon sind die Schülerinnen und Schüler der "Fridays for Future"-Demos überzeugt. Tausende nahmen auch an diesem Freitag - statt am Schulunterricht - wieder an Protesten teil, um für mehr Klima- und Umweltschutz zu demonstrieren. Erstmals in Deutschland war hier in Hamburg diesmal auch das Vorbild der Schulstreik-Bewegung dabei, die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg. Seit August 2018 schwänzt sie jeden Freitag die Schule, um gegen die Tatenlosigkeit der Erwachsenen angesichts des Klimawandels zu protestieren. Aus vielen Teilen Deutschlands waren Schülerinnen und Schüler nach Hamburg gereist. O-TON CAMILLA FRIEBE, 15 JAHRE ALT "Überflutungen, Meeresspiegel steigt - Man sieht ja, es muss etwas getan werden. Deswegen Demonstrationen." O-TON BO KRUTTSCHKE "Bei uns liegt das ja in der Zukunft, was mit der Erde passiert. Und darum kümmern wir uns darum." O-TON JOHANNES HEUER, 17 JAHRE ALT "Zu sehen, dass eine 16-Jährige so viel alleine bewirken kann und denn auch irgendwie zu irgendwelchen Konferenzen oder so fährt - das ist schon ziemlich krass oder auch ein großes Vorbild." Seit Wochen protestieren Jugendliche immer Freitags für mehr Klima- und Umweltschutz, nicht nur in Deutschland.