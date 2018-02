Erneut sind sind sie auf die Straße gegangen. In Athen haben Hunderttausende Griechen demonstriert. Hintergrund ist der jahrzehntelange Namensstreit zwischen Griechenland und den nördlichen Nachbarn Mazedonien. Die Regierung in Athen will, dass Mazedonien seinen Namen ändert, denn auch der nördliche Teil Griechenlands trägt diese Bezeichnung. Die Demonstranten, unter denen auch Priester der russische-orthodoxen Kirche und uniformierte Militärangehörige waren, stellten sich hinter die Forderung. "Wir sind hier, um ihnen eine liebende Hand zu reichen, eine Hand des Glaubens. Sie haben das Recht auf ein eigenes Land, sie haben das Recht auf einen eigenen Namen, aber sie dürfen nicht stehlen." "Das dort sind doch Slawen, sie sind keine Mazedonier, wir sind Mazedonier. Denn Mazedonien ist griechisch, niemand sonst darf diesen Namen nutzen." Athen blockiert aufgrund des Streits die Aufnahme von Beitrittsgesprächen in EU und NATO mit dem ehemals zu Jugoslawien gehörenden Mazedonien. Die Vereinten Nationen bemühen sich, in dem Konflikt zu vermitteln.