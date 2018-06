Es ist ein großer Berg an Rauschgift, den das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz am Montag in Mainz präsentierte. Die Ermittler selbst sprechen von einem herausragenden Fund. Nicht nur für Rheinland-Pfalz, sondern auch für Deutschland und sogar im europäischen Vergleich. Dabei handele es sich um Drogen aller Art mit einem sehr hohen Wirkstoffgehalt. Im Zusammenhang mit dem Fall waren bereits im Januar sieben Tatverdächtige festgenommen worden. Thorsten Kahl von der Staatsanwaltschaft Koblenz: "Insgesamt 646 Kilogramm rund, diverse Betäubungsmittel: Marihuana, Haschisch, Amphetamine, Kokain, Ecstasy-Tabletten, LSD-Trips und kristallines MDMA, was die Grundsubstanz zur Herstellung von Ecstasy-Tabletten darstellt. Der Verkehrswert der Betäubungsmittel, also der Marktwert liegt bei ungefähr 9,8 Millionen Euro, was natürlich aber immer variiert, in welcher Größenordnung man es abgibt. Und erwähnenswert ist vielleicht noch, dass es sich um eine der größten Sicherstellungen der letzten Jahrzehnte in Rheinland-Pfalz handelt, und die Sicherstellung von den und 49.500 LSD-Trips die größte Sicherstellung bundesweit ist, zumindest seit Beginn der Aufzeichnungen durch das Bundeskriminalamt." Anlass für die Fahndung war der Fund von 350 Kilogramm Betäubungsmitteln im schwedischen Malmö im Mai vergangenen Jahres. Die Spur führte die Ermittler zu einem heute 33-jährigen Mann und seiner 33-jährigen Ehefrau aus Andernach. Diese hatten offensichtlich über zahlreiche Scheinfirmen aus der Speditionsbranche Drogen von den Lieferanten bis zu den Empfängern quer durch Europa bringen lassen. Im Zuge der Ermittlungen wurden weitere Tatverdächtige identifiziert.