HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt: "Frau Nahles und ich haben gestern schon mal getestet hier auf dem Berg, wie die Stimmung ist. Wir konnten Volker Kauder schon berichten, dass es ein guter Ort ist, um neue Gemeinsamkeiten zu finden. Und wir freuen uns, dass das jetzt in ihrer und mit ihrer Begleitung stattfindet." " O-Ton SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles: "Wir als Fraktion haken uns hier jetzt unter. Es geht auch darum, dass wir unter uns ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen. Ich denke, es kommen immer wieder schwierige Situationen. Und aus meiner Sicht ist dann Vertrauen immer eine gute Möglichkeit, auch durch schwierige Sachen durchzukommen. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon oft gemacht. Und dem zufolge Zufall ist es ja auch tatsächlich - wie Alexander Dobrindt gesagt hat - auch schlicht und ergreifend Teambuilding." " O-Ton Unionsfraktionschef Volker Kauder: "Koalitionen heißt nicht, dass man immer in jeder Frage einer Meinung ist. Aber Koalition heißt, dass das, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, umgesetzt wird. Und da gibts natürlich dann immer Fragen. Man kann nicht jedes Detail in einem Gesetzgebungsverfahren im Koalitionsvertrag festschreiben. Und da kommt es dann darauf an, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und dass ein Geist in der Koalition herrscht: Wir wollen etwas voranbringen. Wir wollen nichts verhindern, sondern wir wollen was bewegen, wir wollen was voranbringen. Im Interesse der Menschen."