Nebelverhangen ist der graue Januarmorgen vor der CDU-Zentrale in Berlin. Und wie ein Schleier liegt auch das selbst auferlegte Schweigen über den Sondierungen zwischen CDU/CSU und SPD. Die Gespräche über eine mögliche Neuauflage der großen Koalition wurden am Mittwoch fortgesetzt, am vierten von fünf Tagen gibt es laut Kanzleramtschef Peter Altmaier noch einiges zu tun. "Aber das werden wir natürlich intern diskutieren und nicht öffentlich, so wie das richtig ist. Ich glaube, dass die Probleme lösbar sind, aber wir werden noch viel harte Arbeit vor uns haben heute und morgen." Im Schlussspurt der Gespräche nähern sich die Sondierer offenbar nun den Knackpunkten. Vieles sei aber noch nicht geklärt, hieß es aus Verhandlungskreisen. SPD-Vize Ralf Stegner klang bei seiner Ankunft am Mittwoch wenig euphorisch. "Die Stimmung ist so wie das Wetter." Zu den großen Streitthemen gehören unter anderem die Finanzen, die von der SPD geforderte Bürgerversicherung sowie die Frage des Familiennachzuges von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus. Dass die CSU erneut die Mütterrente erhöhen will, wird offenbar ebenfalls noch heftig debattiert. Bis Donnerstag soll ausgelotet werden, ob es eine Basis für Koalitionsverhandlungen gibt. Falls die SPD-Führung dann am Freitag eine Aufnahme der Gespräche empfiehlt, muss ein Sonderparteitag am 21. Januar grünes Licht dafür geben.