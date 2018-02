Geht es nach den Wissenschaftlern des Karlsruher Software-Unternehmens Thingsthinking, dann überwiegt im Koalitionsvertrag zwischen den Unions-Parteien und der SPD sozusagen die Handschrift der Sozialdemokraten. Für die Analyse wandten sie eine Software an, die anhand künstlicher Intelligenz die semantische Entsprechung der Formulierungen im Koalitionsvertrag mit den Formulierungen der jeweiligen Parteiprogramme abglich. Abdelmalik El Guesaoui, Produktchef des Unternehmens, erläuterte am Dienstag in Karlsruhe das Ergebnis etwas genauer: "Wir haben letztendlich herausgefunden, dass das SPD-Parteiprogramm deutlich stärker repräsentiert ist im Groko-Vertrag, wobei wir keine inhaltlichen Aussagen treffen können, sondern einfach nur eine quantitative Aussage treffen können. Die Anzahl der Treffer, der Übereinstimmungen auf Bedeutungsebene, ist bei der SPD deutlich höher als bei der CDU." Die Forscher führten mehrere Testläufen durch, unter mal strengeren und mal weniger strengen semantischen Vorlagen. Und immer wieder kamen sie zu dem Schluss, dass die Formulierungen der SPD etwa bei einem Gesamtanteil von Zweidrittel des Vertrags liegen. Geschäftsführer Sven Körner mit einem Beispiel der Arbeitsweise der Software: "Ein Beispiel hier wäre: Wir haben hier einen Satz im Koalitionsvertrag, der hier sagt, ich markier den mal, 'wir wollen, dass alle Kinder unabhängig vom Elternhaus die gleichen Chancen usw. haben'. Und die Maschine prüft das und macht einen Fingerabdruck draus und sagt dann im Endeffekt: Naja, die Kollegen von der CDU haben folgendes drinstehen 'Wir wollen, dass alle Kinder die bestmögliche Erziehung, Bildung und Betreuung erhalten' usw. usf. Das würde man als Mensch wahrscheinlich auch so interpretieren, da sagt die Maschine: Andere Wortwahl, anders geschrieben, bedeutet aber vermutlich dasselbe. Ergo ist da etwas von der CDU mit eingeflossen. Die SPD hat das im anderen Fall natürlich auch." Und der Geschäftsführer von Thingsthinking, Sven Körner, hat auch bereits eine Idee, wie das entwickelte Verfahren mit Hilfe künstlicher Intelligenz auch bei zukünftigen Koalitionsverhandlungen eingesetzt werden könnte: Zum Beispiel, um den Fokus bei Verhandlungen besser zu definieren. Denn die Maschine sei, nach Aussage von Körner, unglaublich gut darin, den Überblick darüber zu behalten, was bereits festgehalten wurde und was vielleicht noch fehlen könnte.