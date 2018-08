Sei sind aufputschend und süß - Energy Drinks. Und in Großbritannien wohl bald auch für Jugendliche verboten. Die britische Regierung zieht ein Verbot in Erwägung. Die Getränke haben oft einen hohen Koffein- und Zuckergehalt, das kann zu Problemen führen, erklärt Ursula Philpot von der Universität Leeds. "Starkes Herzklopfen, hoher Blutdruck, sie können nicht einschlafen und sind ruhelos. Die Jugendliche und Kinder tendieren dazu sich selbst zu versorgen, um länger Computerspiele zu spielen beispielsweise. Lehrer berichten davon, dass Kinder bereits zum Frühstück Energy Drinks zu sich nehmen, und dann nicht mehr ruhig sitzen können. Außerdem führt der Zuckergehalt zu Probleme, wie beispielsweise Zahnschäden." In Großbritannien konsumieren Jugendliche rund 50 % mehr solcher Getränke als ihre Altersgenossen in Europa, hieß es in dem Statement der Regierung. "Viele dieser Energy Drinks führen zu Diabetes und ähnlichen Dingen, wie kaputten Zähnen", erzählt diese Passantin in London. " Wir Eltern sollten alles dafür tun, um unsere Kinder zu schützen. Wir erlauben unseren Kinder nicht die Getränke zu trinken. Es gibt doch viele Alternativen dazu, man braucht ja keine Energy Drinks. Unsere Kinder sind aufgedreht genug, wir würden Ihnen nie so etwas geben." Dass ein Verbot kommen wird, gilt offenbar als sicher, die Frage, die noch zu klären sei, ist, ob ein Verbot für Jugendliche unter 16 oder unter 18 Jahren eingeführt werden soll. Das Verbot würde sich auf Energy Drinks beziehen, die mehr als 150 Milligramm Koffein pro Liter enthalten.