Grüne plädieren für zwei Vize-Kanzler in Jamaika-Koalition

Die Grünen plädieren für zwei Vize-Kanzler in einer möglichen Jamaika-Koalition. Laut Grundgesetz ist nur ein stellvertretender Regierungschef vorgesehen. Parteichefin Simone Peter begründete die Forderung am Montagmorgen mit den besonderen Bedingungen eines Bündnisses aus Union, FDP und Grünen. "Wenn es um die Aufteilung von Positionen geht, ist die Vize-Kanzlerschaft natürlich zentral. Wenn es zwei Partner gibt, gibt es zwei Funktionen, nämlich den Kanzler oder die Kanzlerin und Vize-Kanzler. Und wenn es drei gibt, macht es Sinn, dass es noch einen Vizekanzler mehr gibt." Für Diskussionen sorgt aber auch das Thema Finanzen. "Wir wollen ein schlüssiges Konzept, dass die Finanzierungsgrundlage gegeben ist, natürlich den Sparkurs zu halten. Aber nicht sie schwarze Null als Selbstzweck, sondern dass Investitionen in Klimaschutz, in Bildung, in Infrastruktur möglich ist und dass wir alle Möglichkeiten auch ausschöpfen, um die soziale Gleichheit auch mit Finanzmitteln zu stärken." Bei den Sondierungsgesprächen am Dienstag sollen erstmals inhaltliche Themen auf den Tisch kommen. Den Anfang macht das Streitthema Finanzen. Angeblich sollen sich die Gesamtwünsche aller vier Jamaika-Parteien Grüne, FDP, CDU und CSU auf 100 Milliarden Euro addieren. Die CDU-Vizechefin Julia Klöckner gab sich am Montag in Berlin gelassen. "Also, ich würde jetzt erst mal ein bisschen ausatmen, auch an Ihrer Stelle, mal die Finanzplanung, auch den Spielraum sich dann anschauen. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird - oder man glaubt zu hören, wie es gekocht würde. - SCHNITT - Wir werden deutlich machen, als Union, dass die Schwarze Null, dass der ausgeglichene Haushalt ein Segen für Deutschland war, weil wir so viel investieren konnten und Luft hatten für die wirklich wichtigen Dinge. Und das sollte auch so weiter gehen." Auch die FDP hat angekündigt, an einer Haushaltspolitik ohne neue Schulden festzuhalten.