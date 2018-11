Die Grünen haben die Europa-Abgeordneten Ska Keller und Sven Giegold zu ihren Spitzenkandidaten für die EU-Wahl im kommenden Mai gewählt. Keller erhielt am Samstag bei einem Grünen-Parteitag in Leipzig 87,6 Prozent der abgegebenen Stimmen, Giegold 97,9 Prozent. Es gab keine Gegenkandidaten. Beide betonten in ihren Bewerbungsreden, rechtspopulistische Strömungen in Europa bekämpfen zu wollen. O-TON SPITZENKANDIDATIN SKA KELLER: "Die Menschen, die in Polen, Ungarn oder Rumänien gegen den Abriss des Rechtsstaats protestieren, sie gehen mit EU Fahnen auf die Straße. Sie erwarten, dass die EU ihre Freiheiten schützt, und sie erwarten dass zu Recht. Und wir werden nicht dumm zugucken, wenn die Demokratie angegriffen wird und wenn Grundrechte mit Füßen getreten werden. Wir stellen uns gegen den Rechtsruck. Wir schützen unsere Grundrechte, unsere Demokratie und unsere Europäische Gemeinschaft." O-TON SPITZENKANDIDAT SVEN GIEGOLD: "Machen wir einen lauten und grünen europäischen Wahlkampf. Wir wollen kein rechtes Europa - wir wollen ein gerechtes Europa. Dafür werde ich mich mit aller meiner Kraft einsetzen - mit euch. Dafür bitte ich euch um weitere fünf Jahre eures Vertrauens. Zusammen schaffen wir das, liebe Freundinnen und Freunde." Die Grünen hatten bei den letzten Landtagswahlen in Bayern und Hessen gute Wahlergebnisse erzielt. Diesen Trend wollen sie bei der Europawahl fortsetzen.