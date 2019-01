Zum 84. Mal wurde am Freitag die Grüne Woche in Berlin eröffnet, diesmal mit einem Scherenschnitt der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und ihrem Amtskollegen aus Finnland - dem diesjährigen Gastland. Das nördlichste Agrarland der EU stellt unter dem Motto „Aus der Wildnis" erstmals in großer Vielfalt Produkte aus der arktischen Landwirtschaft vor. Auf ihrem Rundgang besuchte Ministerin Klöckner mit Berlins Bürgermeister Michael Müller und dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbands Joachim Rukwied, einige der insgesamt 1.750 Aussteller aus insgesamt 61 Ländern. Mit dieser Fülle an Teilnehmern startet die Internationale Grüne Woche mit der bislang höchsten Beteiligung in ihrer 93-Jährigen Geschichte. Auch außerhalb der Messehallen wurde am Freitag rege Anteil an der Grünen Woche genommen. Der Tierschutzverein PETA protestierte gegen die Betäubungslose Kastration von Ferkeln, die vorgenommen wird um den unerwünschten Ebergeruch der Fleischprodukte zu vermeiden. Vor dem Brandenburger Tor baute sich die Initiative Dialog statt Protest auf. Landwirt Bernhard Barkmann sagte: "Wir wollen einfach dafür werben, dass die Landwirtschaft eben auch eine Leistung an die Gesellschaft bringt, die darin besteht, dass wir Deutschland sicher mit Nahrungsmitteln versorgen, und das mit Lebensmitteln in wirklich super Qualität. Wir haben so sichere Nahrungsmittel wie noch nie, und es wird manchmal so der Eindruck in den Medien und in sozialen Netzwerken vermittelt, als wenn wir mit unseren Nahrungsmitteln, die wir erzeugen, die Bevölkerung vergiften würden, und genau das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Auch das wollen wir sagen. Wir machen Deutschland satt und machen das auch gerne, auch wenn wir nicht unsere Kunden im Einzelnen kennen." Die Messe findet noch bis zum 27. Januar statt, erwartet werden rund 400.000 Fach- und Privatbesucher.