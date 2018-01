Kälbchen Rabea scheint für die Grüne Woche bereit zu sein. Besucher können es zusammen mit der Welsh Black Kuh Rebecca ab dem 19. Januar auf der Grünen Woche in Berlin erleben. Dann präsentieren bei der nach eigenen Angaben weltgrößten Leistungsschau von Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Gartenbau mehr als 1.600 Aussteller aus 66 Ländern ihre Produkte. Bei den deutschen Bauern spielt zurzeit die Sorge vor der Afrikanischen Schweinepest eine große Rolle, sagt Joachim Rukwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes. "Würden wir einen Fall in Deutschland bekommen - bei einem Wildschwein, nicht bei einem Hausschwein - dann würden Exportmärkte gesperrt, unser Markt würde zusammenbrechen, und die Existenzen vieler Schweinehalter wären hochgradig gefährdet." Das Partnerland ist bei der 83. Auflage der Internationalen Grünen Woche Bulgarien. Unter dem Motto „Aroma der Sonne" können Besucher die Nahrungsmittel, Kultur und Lebensweise des Landes kennenlernen. 2018 ist neben Japan, Schweden und der Slowakischen Republik auch Russland wieder dabei, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung der Messe Berlin, Christian Göke. "Und dass jetzt in diesem Jahr Russland mit einer besonders exportorientierten Ausstellerschar hier wieder auf der Grünen Woche präsent ist, das ist ein gutes Zeichen für den Welthandel, für den Weltfrieden, aber insbesondere eben auch für die Funktion der Grünen Woche, dass wir diese Brückenbauer-Funktion tatsächlich auch wahrnehmen können." Wer im Januar schon mal eine Brücke zum Frühling bauen möchte, wird in der sogenannten Blumenhalle richtig sein. Hier zeigen Gärtner mit Frühlingsblühern und floristischen Arrangements unter anderem Ansätze für ein modernes Stadtbild. Bis 28. Januar hat die Grüne Woche geöffnet. Die Veranstalter erwarten in den zehn Messetagen nach eigenen Angaben rund 400.000 Besucher.