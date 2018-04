Für rund 35 Millionen Grundstücke in Deutschland muss die Grundsteuer in den kommenden Jahren neu berechnet werden. Das Bundesverfassungsgericht kippte am Dienstag die geltenden Bemessungsgrundlagen. Der Erste Senat des Gerichtes erklärte, da die Einheitswerte im Westen von 1964 stammten, sei die Berechnung der Grundsteuer nicht mehr realitätsgerecht. Im Osten haben sich die Werte seit 1935 nicht geändert. Die Werte in Großstädten und in Randlagen hätten sich mittlerweile völlig auseinanderentwickelt, argumentierten die Richter. Finanzminister Olaf Scholz kündigte am Dienstag am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg rasche Gespräche an: "Ich bin überzeugt, dass es jetzt schnell darauf ankommt, dass sich Bund und Länder zusammensetzen, dass auch mit den Gemeinden gesprochen wird, und dass man schnell ein Konzept für eine neue Form der Besteuerung erhebt, die gleichzeitig sicherstellt, dass es nicht zu Steuererhöhungen kommt, für die Grundeigentümer, für die Mieter, für all die anderen, die darauf angewiesen sind, dass sie wissen worauf sie sich verlassen können, und aber auch sicherstellt, dass vor allem die Gemeinden ihre Aufgaben in Zukunft auch gut wahrnehmen können." Da die Grundsteuer die drittwichtigste Einnahmequelle der Kommunen ist und die Finanzverwaltung millionenfache Neubewertungen vornehmen muss, gewährten die Richter gestaffelte und lange Übergangsfristen. Die gesetzliche Grundlage für die Neubewertung muss bis Ende 2019 verabschiedet sein.. Ende 2024 muss die Grundsteuer für alle Grundeigentümer neu berechnet worden sein.