Der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaido zeigte sich am Donnerstag in Caracas in bester Stimmung. Und das, obwohl die Drohungen gegen ihn und seine Familie zunehmen. Laut Guaido war eine Sondereinheit der Polizei vor seinem Haus erschienen und hatte nach seiner Frau gefragt. Er bat Diplomaten, ihn nach Hause zu begleiten. Im Interview mit Reuters machte er den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro für die Wirtschaftskrise im Land verantwortlich: "Maduro beschützt niemanden in Venezuela und das gilt auch für die Investitionen. Deshalb ist Venezuela für die Wirtschaft nichts wert. Auch nicht für Länder wie China und Russland. Weil wir eine Inflationsrate von zwei Millionen Prozent haben und die Ölförderung von 3,5 Millionen auf eine Million Barrel pro Tag reduziert wurde. Was China und Russland am meisten hilft, ist die Stabilität des Landes und ein Regierungswechsel. Nicht nur für sie, sondern für alle Investoren im Land und in der Region." Die Tage Maduros als Machthaber in Venezuela seien gezählt, sagte Guaido. "Ich glaube nicht, dass noch irgendjemand loyal zu ihm steht. In Venezuela hält niemand mehr zu dem Besatzer. Die Regierung verfolgt nur ihre eigenen Interessen. Aber wir müssen an unsere Zukunft denken, darauf müssen wir bestehen. Wir haben in Venezuela einen Diktator. Wir arbeiten in einer Diktatur, die anklagt, droht und keine Antworten hat." Guido hat die Unterstützung der USA und vieler westlicher Staaten, während Russland und China weiter zu Maduro halten. Die EU will eine internationale Kontaktgruppe einsetzen, um die Krise in Venezuela binnen 90 Tagen zu lösen. Ihr angehören sollen unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien, aber auch Ecuador und Bolivien.