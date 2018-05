Nur wenige Tage nach den USA hat nun auch der zentralamerikanische Staat Guatemala am Mittwoch feierlich seine Botschaft in Jerusalem eröffnet. Und auch Israels Premier Benjamin Netanjahu war unter den Gästen und Rednern. Der Präsident Guatemalas, Jimmy Morales, betonte in seiner Ansprache die guten Beziehung zwischen den zwei Ländern: "Premierminister Benjamin Netanjahu, Sie wissen, dass das guatemaltekische Volk immer ein treuer Freund Ihres Land sein wird. Und von heute an, mit der Rückkehr der guatemaltekischen Botschaft nach Jerusalem, unterstreichen wir unseren Bund der Freundschaft und Brüderlichkeit gegenüber dem blühenden Volk Israels." Damit hat nun das zweite Land seine Botschaft in Jerusalem. Diese Entscheidung ist umstritten, denn der Status der Stadt soll erst in Friedensgesprächen mit den Palästinensern geklärt werden. Weil auch die Palästinenser Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen Staates betrachten. Doch das Gebiet ist seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 von Israel besetzt.