Dieses kleine Mädchen hatte Glück. Als Guatemalas Feuervulkan am Sonntag so heftig ausbrach, wie seit vierzig Jahren nicht mehr, wurde es von der Polizei gerettet und unversehrt zu seiner ebenfalls geretteten Familie gebracht. Auch am Dienstag spuckte der Vulkan erneut Lava und heißes Gas, weshalb die Menschen im Umfeld des Vulkans erneut evakuiert werden mussten. "Es war alles sehr unschön, weil alle durcheinander liefen, Autos sind ineinander gefahren, Menschen sind hingefallen. Das war einfach, weil wir alle so nervös waren, wir standen alle unter Schock." Noch immer befinden sich über Zweitausend Menschen in Notunterkünften, viele Menschen werden weiterhin vermisst. Die Zahl der Toten ist bisher auf über 70 gestiegen.