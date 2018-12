Für Bundesfamilienministerin Franziska Giffey kam die Entscheidung gerade rechtzeitig zu Weihnachten. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat das sogenannte Gute-Kita-Gesetz beschlossen. Demnach stellt der Bund den Ländern bis 2022 rund 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Das Geld soll vor allem für einen guten Betreuungsschlüssel, pädagogische Angebote und für die Qualifizierung der Fachkräfte ausgegeben werden. Geringverdiener sollen von den Kita-Gebühren befreit werden. "Wir werden für Familien, die jeden Tag aufstehen und arbeiten gehen, die kleine Einkommen haben und auch für Familien, die in Sozialleistungen leben, werden wir es regeln, dass überall in Deutschland diese Familien mit den geringen Einkommen von den Gebühren befreit werden. In dem Moment, wo sie Kinderzuschlag, wo sie Wohngeld, wo sie Sozialleistungen beziehen." Das Gesetz kann wie geplant Anfang 2019 in Kraft treten. Wie die Länder das Geld einsetzen, können sie selbst entscheiden, zum Beispiel in bessere Ausstattung, längere Öffnungszeiten, Sprachförderung oder auch besseres Essen. Das Familienministerium musste jedoch mit allen 16 Ländern Zielvereinbarungen aushandeln, damit das Geld wirklich in die Kitas fließt und nicht andere Haushaltslöcher gestopft werden. Die Unterstützung des Bundes soll Giffey zufolge nachhaltig und dauerhaft sein. Der Bund werde sich daher auch über 2022 hinaus für die Entwicklung der Kinderbetreuung einsetzen, versicherte sie.