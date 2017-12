Ein Jahresplus von rund 13 Prozent. Die Börsianer hatten am Freitag, dem letzten Börsentag 2017, allen Grund zum Feiern. Der Dax lieferte das beste Ergebnis seit 2013. Damals hatte der Leitindex rund 25 Prozent zugelegt. Oliver Roth, Kapitalmarktstratege bei der Oddo Seydler Bank. "Ja, die Bilanz ist absolut positiv, die Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die geldpolitischen Rahmenbedingungen haben natürlich den Aktionären auch in die Karten gespielt. Und die politischen Risiken, die haben sich nicht so schlimm entpuppt, wie man anfangs eben vermutet hat, beispielsweise die Wahlen in Holland, Frankreich und natürlich auch die in Deutschland. Unter dem Strich war es ein positives Börsenjahr, ein sehr gutes für Aktionäre." Für 2018 erwarten die meisten Börsianer eine Fortsetzung des Rekordlaufs - wenn auch mit Hindernissen. "Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum beispielsweise und für die Geldpolitik, weiterhin niedrige Zinsen, die geben erst einmal positive Rahmenbedingungen für das Gesamtjahr 2018. Geopolitisch haben wir natürlich jede Menge Risiken, beispielsweise Nordkorea, natürlich darüber hinaus im Nahen Osten und Ukraine, diese Themen werden mit Sicherheit 2018 eine große Rolle spielen. Und natürlich auch die Geldpolitik der Federal Reserve Bank wird sukzessive die EZB unter Druck setzen, auch in Europa eine Zinstrendwende einzuleiten." Zum Schluss eines starken Börsenjahres ist dem Dax auf der Jahres-Zielgeraden doch noch die Puste ausgegangen: Der Leitindex beendete 2017 unter der 13.000-Punkte-Marke. 2018 dürfte die Anfang November erreichte Bestmarke von rund 13.500 Punkten wieder getestet werden.