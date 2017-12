Reges Treiben am Mittwoch in der Münchner Innenstadt. Weihnachten war gerade vorbei - und schon ging der Run auf die Läden wieder los. Nicht nur, um zu kaufen, sondern auch zum Umtausch bzw. zum Korrigieren von Geschenken, wie es eine Kundin formulierte. O-Ton: "Wir haben es nicht umgetauscht, wir haben nur eine Größenkorrektur vorgenommen, weil der Ranzen des Beschenkten zu dick ist für L, also mussten wir es in XL umtauschen. Ansonsten war alles gut." O-Ton: "Unzufrieden war ich eigentlich nur, weil ich das Falsche für meinen Liebsten ausgesucht habe und der gemeint hat, es ist a) zu eng und b) nicht seine Farbe. Wie immer ein Fehlgriff, aber ich lerne - wir sind erst seit 40 Jahren verheiratet." Kein Einzelfall offenbar, in diesem Bekleidungsfachgeschäft wurde zumindest umgetauscht, was das Zeug hielt. Das machen die meisten Geschäfte möglich, gleichwohl sie nicht dazu verpflichtet sind und das Ganze auf Kulanz-Basis geschieht. Dazu gab Hans-Peter Ackermann, Verkaufsleiter bei Hirmer, folgenden Hinweis: O-Ton: "Wichtig ist nur, dass die Ware neu und ungetragen ist, dann tauschen wir es gerne um. Was helfen tut, ist, wenn der Kassenbon oder der Kassenabschnitt an der Ware noch dran ist, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Und wir freuen uns über jeden Kunden, der auch nach Weihnachten bei uns ins Haus kommt." Kein Wunder, denn dem Geschäft "zwischen den Jahren" misst der Einzelhandel generell große Bedeutung bei. Allerdings geht die Tendenz bei den guten Gaben heutzutage ohnehin eher zu Bargeld oder Gutscheinen, in dem Fall ist die Umtauscherei ja dann kein Thema. Der Branchenverband HDE schätzte den Umsatz im Weihnachtsgeschäft nur durch den Verkauf von Gutscheinen auf rund drei Milliarden Euro. Nach dessen Angaben legten die Deutschen in diesem Jahr neben Bekleidung am liebsten Bücher, Spielwaren, Sportartikel, Kosmetik und Drogeriewaren unter den Weihnachtsbaum.