Wenn der Muezzin der Paradiesmoschee in der kurdischen Stadt Halabja ruft, dann strömen die Gläubigen herbei. Doch nicht nur das Morgengebet steht heute auf dem Programm, sondern auch die Leibesertüchtigung. Maherban Mohammed, der Imam der Moschee, erklärt, um was es geht O-TON MAHERBAN MOHAMMED, IMAM: "Die Gottesdienstbesucher fanden die Idee gut, in der Moschee Sport zu machen. Wir haben angefangen, Sportkurse in der Moschee anzubieten, denn Moscheen sind nicht nur für den Gottesdienst da. Neben dem Gottesdienst bieten wir sportliche Aktivitäten an, denn unser Prophet Mohammed hat gesagt: Ein starker Gläubiger ist besser, als ein schwacher Gläubiger." Viele der Teilnehmer sind schon etwas älter. Die Übungen sollen dazu beitragen, dass sie gesund bleiben, so der Imam. Die Idee, in der Moschee Sport zu machen, kommt bei den Teilnehmern gut an. O-TON AYAD JALAL, TEILNEHMER: "Die Moschee ist nicht nur zum Beten da. Wir können hier auch andere Dinge tun, uns weiterbilden, zum Beispiel, wie der Prophet Mohammed. Er ist einmal in einer Moschee mit seiner Frau Khadija um die Wette gerannt. Unserer Ansicht nach ist der Sport ein Teil des Gottesdienstes." Die Gymnastikkurse finden zwei mal pro Woche nach dem Morgengebet statt. Etwa 35 bis 40 Gläubige nehmen daran teil. Der Imam hofft aber, dass es in Zukunft noch mehr werden.