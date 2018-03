Hacker sind in das Datennetz der Bundesverwaltung eingedrungen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums teilte am Mittwochabend in Berlin mit, man könne bestätigen, dass derzeit durch das BSI und die Nachrichtendienste ein IT-Sicherheitsvorfall untersucht werde, der die Informationstechnik und Netze des Bundes betreffe. Aus Parlamentskreisen verlautete, bereits am Donnerstag komme das Parlamentarische Kontrollgremium, das die Geheimdienste überwacht, zu einer Sondersitzung zusammen. Der Angriff sei isoliert und unter Kontrolle gebracht worden, so der Sprecher weiter. An der Aufklärung werde "mit hoher Priorität" und erheblichen Ressourcen gearbeitet. In Sicherheitskreisen hieß es, der Vorfall sei seit längerem bekannt. Nach bisherigem Kenntnisstand seien die Systeme der Bundeswehr und des Verteidigungsministeriums nicht unmittelbar betroffen. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" gab es auf jeden Fall im Auswärtigen Amt einen Vorfall. Bereits im Jahr 2015 war es zu einem massiven Cyber-Angriff auf den Bundestag gekommen. Der Bundesverfassungsschutz hatte Russland dafür verantwortlich gemacht.