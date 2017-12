Vier Gefangene sind aus der Justizvollzugsanstalt Plötzensee in Berlin geflohen. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag Nachmittag wurde ausführlich über die Erkenntnisse zum Fluchthergang berichtet. Demnach entkamen die Häftlinge durch den Lüftungsschaft eines Heizungsraums, der sich neben einer KfZ-Werkstatt der JVA befindet. Der Leiter der JVA Uwe Meyer-Odewald erklärte, der Schacht habe zur Flucht gereicht, weil die Häftlinge einen Mittelpfosten mit Hammer und Flex zerstört hätten. "Das sind beides Geräte, die üblicherweise in einer Kraftfahrzeug-Werkstatt vorhanden sind. Diese Flex wurde am Morgen herausgegeben an einen Inhaftierten, um Arbeit an einem Kraftfahrzeug vorzunehmen. Wie einer der Entwichenen an dieses Werkzeug gekommen ist, wissen wir noch nicht." Dass der Lärm nicht aufgefallen sei, erklärte der JVA Leiter mit dem Betrieb der Werkstatt. "Und es ist viel Lärm in der Werkstatt immer, so dass es durchaus offenbar nach meiner Einschätzung, durchaus passieren kann, dass dort längere Zeit gehämmert wird, ohne das es mitbekommen worden wäre." Die flüchtigen Häftlinge seien zwischen 27 und 38 Jahre alt, ihre Haft wäre zwischen März 2018 und Oktober 2020 zu Ende gegangen. Das sagte Christian Richard, von der Senatsverwaltung für Justiz. "Die vier Gefangenen saßen wegen unterschiedlicher Straftaten in der JVA Plötzensee. Diese straftaten bewegten sich im Wesentlichen im Diebstahlsbereich. Es gab auch Verurteilungen wegen räuberischer Erpressung in einem Fall und in einem wegen schwerer Körperverletzung." Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt kündigte an, dass externe Sicherheitsfirmen eine Schwachstellenanalyse in dieser und anderen Anstalten durchführen werde. Laut Senatsverwaltung sitzen in Plötzensee derzeit rund 360 Personen ein.