Nach dem Anschlag in der Silvesternacht hat ein Richter Haftbefehl gegen einen 50-jährigen Deutschen erlassen. Der Mann war in Bottrop und Essen in mehrere Menschengruppen gefahren, mutmaßlich aus fremdenfeindlichen Motiven. Der Haftbefehl laute auf den Verdacht des mehrfachen versuchten Mordes, erklärte die Polizei in Münster am Mittwoch. Bei den Taten seien nach bisherigen Erkenntnissen mindestens acht Menschen verletzt worden, sagte die Sprecherin der Polizei Recklinghausen, Ramona Hörst am Mittwoch. "Da ist zum Beispiel eben eine ganze Familie, die es dort getroffen hat, darunter eben auch diese 46-Jährige, die mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus notoperiert werden musste." Bei dem 50-Jährigen handele es sich um einen Deutschen aus Essen, so Hörst. "Der ist mit seinem Fahrzeug, mit seinem Pkw um kurz vor Mitternacht durch Bottrop gefahren, hat wohl an der Osterfelder Straße schon versucht, jemanden anzufahren, Menschen anzufahren, die haben aber glücklicherweise im Vorfeld bemerkt, dass der etwas seltsam unterwegs ist und konnten dann eben noch zur Seite springen. Dann ist er weiter auf den Berliner Platz und hat dort auch tatsächlich Menschen mit seinem Auto getroffen, darunter eben auch diese lebensgefährlich verletzte Frau und auch weitere Personen, die da eben verletzt wurden. Er hat dann seine Fahrt fortgesetzt, ist dann nach Essen gefahren und hat dort dann auch noch versucht an zwei Stellen, Menschen eben mit seinem Auto zu überfahren." Unter den Opfern sind Syrer, Afghanen sowie ein Mann aus Essen mit türkischen Wurzeln. "Also im Endeffekt steht fest der ist wirklich ganz gezielt auf Menschen gefahren, die er sich ausgesucht hat aufgrund ihres Aussehens und der wollte diese Menschen eben mit seinem Auto töten." - SCHNI"Er hat sich sowohl bei der Festnahme als auch in seinen ersten Einlassungen fremdenfeindlich geäußert, also da waren deutliche fremdenfeindliche Äußerungen vorhanden und er hat auch gesagt, dass das auch mit ein Grund war, warum er genau auf diese Menschen zugefahren ist." Nach bisherigen Erkenntnissen war der mutmaßliche Täter bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten, hieß es vonseiten der Behörden in Münster.