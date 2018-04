Nun ist es heraus - die zuständige Staatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein will den ehemaligen katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont nach Spanien ausliefern. Die Voraussetzungen dafür seien erfüllt. Die Entscheidung darüber liegt nun beim Oberlandesgericht in Schleswig. Dessen Sprecherin Frauke Holmer erklärte am Dienstag das weitere Vorgehen. "Zuständig für die Entscheidung ist der erste Strafsenat, der mit drei Berufsrichtern besetzt ist. Der prüft jetzt diesen Antrag, den der Generalstaatsanwalt gestellt hat. Prüfungskriterien sind dabei zum einen, ob ein Haftgrund vorliegt, zum Beispiel Fluchtgefahr, und zum anderen wird der Senat auch prüfen, ob eine Auslieferung von vornherein als unzulässig erscheint. Wenn diese beiden Voraussetzungen gegeben sind, also dass die Auslieferung nicht von vornherein als unzulässig erscheint und ein Haftgrund vorliegt, dann sind die Voraussetzungen erfüllt unter denen ein Haftbefehl ergeht." Sollten die Voraussetzungen gegeben sein, könne ein Haftbefehlt zur Auslieferung erteilt werden. Unter den Katalanen vor der JVA Neumünster, in der Puigdemont seit mehr als einer Woche einsitzt, fielen die Reaktionen am Dienstag einhellig aus. "Ich sehe eine Auslieferung als Verrat an den Werten der Europäischen Union. Puigdemont ist ein Politiker mit Idealen, die jenen der spanischen Regierung widersprechen, aber Unterschiede sind doch der Grund, auf dem unser Zusammenleben fußt, oder nicht?" "Deutschland verhält sich meiner Ansicht nach nicht korrekt. Sie hätten sich zurückhalten sollen, wie Dänemark, Finnland und Belgien es getan haben." "Wir haben noch Hoffnung in die Justiz, wir hoffen auf einen unabhängigen Richter, dessen Entscheidung nicht von jener der Staatsanwaltschaft beeinflusst sein wird." Die Polizei hatte Puigdemont in der Nähe von Schleswig festgenommen - er war auf der Rückreise von Finnland nach Belgien, wo er im Exil lebte. Sollte er in Spanien wegen Rebellion angeklagt werden, drohen bis zu 30 Jahre Haft.