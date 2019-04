Eiskalte Attacke von oben. Dieser Bewohner der südtexanischen Stadt Alto staunte nicht schlecht, was da am Wochenende über seinem Garten niederging. Hagelkörner, so groß wie Golfbälle oder sogar ein Baseball. Meteorologen sagten für die Region südöstlich von Dallas weitere Unwetter voraus. Ein Sturmsystem könnte demnach starke Regenfälle bringen, auch Schäden durch kleinere Tornados seien möglich.