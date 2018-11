Die Kölner haben den Karneval und West Hollywood hat Halloween. Hier geht es in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November nicht nur Spaß, Anspielungen auf aktuelle Ereignisse und vor allem um den absoluten Horror, sondern in einigen Fällen vielleicht einfach um die ganz alltäglichen Alpträume für so manchen Menschen: "Willkommen in West Hollywood. Jeder liebt Donald Trump hier und ich lüge nie niemals." "Das ist erstaunlich, jeder zeigt sich so, wie er will. Und verwandelt sich in wilde Figuren. Ich liebe Halloween, es ist unglaublich." "Wissen Sie, so können wir wieder jung sein und jemand anders als von Montag bis Freitag bei der Arbeit." Zehntausende Teilnehmer waren auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Und damit gilt diese Veranstaltung in Los Angeles als die größte Halloween-Karnevals-Party der Welt.