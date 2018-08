Streitthema Kohleausstieg. Während in Berlin am Mittwoch die Kommission für die Vorbereitung des Kohleausstiegs tagte, war im Braunkohle-Abbaugebiet im Westen der Republik im Hambacher Forst der Grünen Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter zu Gast. Die Debatte um den Hambacher Forst belastet die Kommission in Berlin, die bis zum Herbst den Ausstieg aus der Kohle skizzieren soll. Denn die von RWE mit Unterstützung der NRW-Landesregierung angekündigte Abholzung des restlichen Hambacher Forstes soll verhindert oder wenigstens weiter aufgeschoben werden. „Worum es mir hier geht, ist eben deutlich zu machen, dass die Landesregierung grad dabei ist, jegliche Kompromissmöglichkeiten kaputtzumachen, indem sie einfach Fakten schafft, während die Kohlekommission noch tagt. Und so geht es halt überhaupt nicht. Ich frage mich auch, wer dieses Land regiert, wenn die Bundesregierung schon nicht mehr in der Lage ist, solche Dinge zu unterbinden und dafür zu sorgen, dass in ihrem ureigensten Interesse so etwas wie ein Kohlekommission ungestört tagen kann." Und käme es zur Rodung wären Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften nicht auszuschließen, wie Hofreiter unterstreicht: „Natürlich muss man sich Sorgen machen, dass es eskaliert. Und Gewalt ist auf gar keinen Fall zu akzeptieren. Aber man muss natürlich auch klar sagen, dass es halt schon sehr unverantwortlich ist, während die Kohlekommission tagt, vonseiten RWEs und der Landesregierung diese Provokationen zu machen. Es ist doch sinnvoll, zumindest aus Sicht der Bundesregierung und eigentlich auch aus Sicht der Landesregierung und RWE, wäre es doch sinnvoll, erst mal die Kohlekommission tagen lassen. Ich mein, da hat ja RWE eh schon große Siege errungen, wenn man sich das aus Klimasicht armselige Mandat der Kohlekommission anschaut." Für die Umweltverbände ist die angekündigte Abholzung eine pure Provokation. Die zudem auch noch die Arbeit der Kohle-Kommission in Berlin gefährdet. Zumal die eh schon unter extremen Zeitdruck arbeitet. RWE hingegen sieht die Rodung als wirtschaftliche Notwendigkeit.