In Hamburg gelten ab Donnerstag die bundesweit ersten Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge. Im Stadtteil Altona wurden am Mittwochabend die Verbotsschilder scharf gestellt. An zwei besonders stark belasteten Straßenabschnitten dürfen hier nur noch Diesel mit der neueren Abgasnorm Euro 6 fahren, für ältere Selbstzünder gilt ein Durchfahrtsverbot. Damit will die Stadt die Stickoxidbelastung in den Griff bekommen. Betroffen ist ein 580 Meter langer Streckenabschnitt der Max-Brauer-Allee und ein 1,6 Kilometer langer Abschnitt der Stresemannstraße, der nur für ältere Diesel-Lkw gesperrt werden soll. Auf der Max-Brauer-Allee gilt das Durchfahrtsverbot auch für Pkw. Bürger reagierten auf das Verbot mit gemischten Gefühlen. O-ton DEVIN BÜRKE: "Ich glaub', das Problem ist, dass man dann einen Umweg fahren muss, aber dieser Umweg ist dann wieder eine längere Strecke und deswegen ist es dann wieder ein, also es wird ja wieder mehr verbraucht, und das wär' das einzige Problem. Aber sonst, an sich - Ich denke mal, das einzige was ich davon mitbekomme ist, dass hier jetzt keine Lkw mehr fahren und das ist für mich jetzt nicht schlimm." O-ton FIONA HINRICHS: "Ich finde schon, also man kann das ruhig konsequenter machen, sehe ich so. Ich glaube, dass man in den Großstädten nicht so viele Autos braucht, weil man sich ganz gut navigieren kann. Das öffentliche Verkehrssystem ist ganz gut ausgebaut und es gibt Fahrräder, man kann viele Wege auch zu Fuß zurücklegen." Die Stadt hatte in den vergangenen Wochen mehr als 100 Verbots- und Umleitungsschilder aufgestellt. Umweltsenator Jens Kerstan von den Grünen wird die umstrittenen Fahrverbote am Vormittag offiziell in Kraft setzen. Die Polizei soll zunächst über die Einschränkungen informieren und den Verkehr stichprobenartig kontrollieren. Nach einer Übergangszeit werden bei Verstößen Bußgelder von 25 Euro für Pkw und 75 Euro für Lkw fällig. Für Anwohner gelten Ausnahmeregelungen.